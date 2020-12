La vida le sigue poniendo retos a ‘miss’, isquemia afectó ahora su pie derecho

La vida sigue poniéndole pruebas a la Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez, a quien en junio le amputaron la pierna izquierda producto de una isquemia, misma que ahora le ha ocasionado lesiones graves a su pierna derecha.

Daniella, quien además es embajadora de Unicef y fue nominada Influenciadora Latina al igual que Jacky Guzmán, compartió con sus seguidores el nuevo reto que tendrá que enfrentar después de que los médicos le comunicaran que su pie derecho no volverá a funcionar, debido a una lesión por debajo de su rodilla que afectó gravemente los nervios de la tibia y peroné que son los que permiten la movilidad de la extremidad.

“Solamente la gente que ha pasado por una situación como la mía, que estuvo al borde de irse de este mundo o que ha padecido tantos dolores y tantas molestias, y de tantos sacrificios y luego de perder una pierna, ya una noticia de estas no nos da tan duro”, detalló la modelo, revelando además que al conocer los resultados de los exámenes llamó a su mamá para informarle, pero esta rompió en llanto, pues tenía la “esperanza y la fe” de que el pie derecho de su hija se fuera a recuperar.

Muy optimista y positiva, Daniella asegura que acepta la voluntad de Dios, que aunque se la pone difícil, demostrará al mundo que “sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr”, reflexionó la presentadora.

“Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona. Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme”, concluyó.