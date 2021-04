'La Zambita', más que cara y cuerpo bonito

La DJ de música típica Celibeth Pimentel, “La Zambita”, puso en su lugar a un seguidor en las redes sociales, luego de que le comentara “aparte de una cara y un cuerpo bonito ¿qué más puedes ofrecer?”.

Resulta, que La Zambita compartió lo sucedido en su cuenta de Instagram, y sin dudar le respondió muy clara al seguidor que ella es mucho más que eso.

“Yo quedé muda pensando porqué yo tengo que ofrecer, más bien qué puedes tú ofrecerle a una mujer que se levanta temprano, ora, se baña, va a la cocina, hace desayuno mientras se viste, levanta a su hijo, le sirve y se va a trabajar”, declaró Pimentel.

Añadió: “Sale rápido de trabajar, para hacer almuerzo, mientras barre, friega, trapea, sirve, come … Mientras responde los correos, mensajes y estudia los temas de su hijo para explicarles”.

Por otro lado, la famosa comentó que además cumple con otras funciones y trabajos, como grabar, reuniones y llevar a su hijo a la academia, y destacó que tiene su propia casa y carro que paga con el sudor de su frente, sin tener ayuda de sus padres.

“Una mujer que tiene su propia casa y carro, que paga de su bolsillo el cable, teléfono, Internet, luz, seguro, mensualidad de la escuela, súper… nada de mami ni papi fajado”, expresó Pimentel, quien hace poco celebró sus 32 años.

Por último, dejó algunos puntos claros al seguidor, a quien le dijo ¿Y aparte del sexo que puedes ofrecerme?.

“Ahora dime aparte del sexo que puedes ofrecerme, porque como dices tengo una cara bonita, así que sexo sería lo más fácil de conseguir, aparte de amor, porque me amo tanto que no necesito que me amen… Aparte del dinero, porque si ves, no tengo plata, pero mala vida no me doy… y zass me bloqueó, no alcancé a decirle que superbuena gente”.