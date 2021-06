‘La Zambita’ sobre el cameltoe: ‘Siempre las mujeres llevamos la de perder’

La mayoría de las féminas han pasado por un momento vergonzoso, al llevar ropas ajustadas, debido a que se le marcan los genitales en la prenda, este hecho ha estado rondando en las redes sociales y levantando muchas opiniones, y es ahora la locutora de música típica, Celibeth Pimentel, conocida como “La Zambita”, la que dio su punto de vista del tema y, según ella, las mujeres siempre llevan las de perder.

Para los que no saben a esta situación se le denomina “cameltoe”, término de habla inglesa que permite apreciar los labios mayores de la vulva de la mujer bajo la ropa ajustada. Para Pimental, este fenómeno se da también en los hombres, pero son siempre las damas las que son más afectadas e, incluso, se tienen que aguantar comentarios morbosos.

“Yo veo un par de hombres que se les marca el… y las mujeres no nos alarmamos ni nos alocamos, menos le escribimos atorrancias, lo vemos normalito. Ahhh, pero si a una mujer se le marca se acaba el mundo”, expresó Celibeth en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Siempre las mujeres llevamos la de perder”.

Por otro lado, aclaró que no es que las mujeres no sean lujuriosas, sino que las mujeres no son tan expresivas como los hombres. Destacó que a veces son las mismas mujeres que le dan palo a otras.

“Por qué la gente no razona, no dije que no somos lujuriosas, me refiero a que si un hombre se le marca es como tipo ‘oh, wao, papi todo eso’ y ya pues normal, pero no vez a ningún hombre comentado ‘oye fulanito’, pero si a una mujer se le marca la mayoría comenta ‘qué vulgar’, y empiezan a darle plomo y más las mismas mujeres. ¿Ahora si entendieron?”.

Dicha publicación generó todo tipo de comentarios a favor “Toda la verdad”, “Falta de cultura y educación que tienen la mayoría”, “Toda la boca llena de razón”, “Lo que sucede que los hombres son expresivos, y las mujeres hacen su película en la cabeza”, “Mejor se daña”, fueron algunos de los comentarios.

No se sabe exactamente a qué se debe el comentario de “La Zambita”, pero hay que destacar que el miércoles, fotografías de la presentadora Delia Muñoz rodaban en las redes sociales, porque se le marcaba el “cameltoe”.