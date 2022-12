Le agradece a su esposo por hacerla feliz

Ingrid De Ycaza celebró 17 años al lado del amor de su vida, 10 ante el mundo y 3 ante los ojos de Dios; y para que sus seguidores sepan cuán grande es ese amor que le tiene a su esposo, compartió unas palabras en redes sociales.

“Sé que podría vivir sin ti, pero es que no quiero. Te quiero conmigo para el resto de mi vida, para ver crecer a nuestros hijos mientras crece lo que tenemos tu y yo, hasta viejitos, hasta el último día de esta vida, de la próxima y así seguir el primero de la que sigue... No sé qué habrá planeado Dios para nosotros, pero me atrevo a apostar que nos hizo para demostrarle al mundo que se puede coincidir con el amor de tu vida, que amar es mucho más que solo decirlo”, expresó Ingrid.

Además, le agradeció al padre de sus hijos por hacerla feliz y sostenerla de la mano en los momentos que más lo ha necesitado.

