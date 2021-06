Le caen en banda a Akim por tatuarse el rostro de su pareja en el cuerpo

Una lluvia de comentarios a favor y en contra se han desatado en redes sociales, todo lueqgo que el cantante Akim publicara unas fotos en los que muestra su nuevo tatuaje de su actual pareja Doralis Brown.

En un principio no le metieron mente al tema, pues parecía que era dedicado a su madre, sin embargo, al verlo bien los cibernautas se percataron que se trataba de su esposa.

"En serio fren, dime el nombre del tautador para no ir nunca", "Pura vaina mala, ese tatuador qué se fumó", "Parece reina del imperio Inca", "Ese man te tenía odio, o tu esposa no te quiere", "Ey no aprenden, mira lo que hizo Lupillo por Belinda", "Dejen de hacer esa vaina", eran algunos de los miles de comentarios que se podían leer.

Akim ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, todo luego que se conociera que había tenido un quinto hijo fuera del matrimonio, incluso, su esposa dijo en varios videos que lo había perdonado completamente.

"Existe ese hijo y se llama Jake.La mamá sé que se llama Leslie, no me tienes que bloquear a mí, quien te hizo el bebé fue mi esposo. Y no, no lo voy a dejar. Lo voy a perdonar y seguiré con mi matrimonio, con cacho o sin cacho pero feliz", dijo tranquila en un video que publicó.

Agregó: "Le dije que lo traiga a la casa porque quiero conocerlo. Hasta lo último lo tomé como broma, fui la última en enterarse porque hasta mi mamá sabía. Como ser humano me duele, pero yo me casé por la iglesia y eso es para toda la vida. A Akim ya se le acabó el karma, yo hablé por él ".

Como un extra, en redes han mencionado que este tatuaje se lo pidió Doralis, luego que se enterará que le fue infiel, sin embargo, el famoso no ha opinado sobre el tema.