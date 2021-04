Le da tristeza que la gente se enfoque en la apariencia

En las redes sociales los cibernautas están pendientes del mínimo detalles en las fotografías que comparten las personalidades del Chollywood, y de esto se percató Rake Martínez, quien detalló que mucha gente está pendiente de su apariencia y peso, más que ella.

Aprovechando las fotografías que se tomó el fin de semana en Veracruz, Rake les dejó claro a los cibernautas, hater, y seguidores, que sí, si ha aumentado de peso, pero le parece triste que haya personas que prefieren enfocarse más en apariencias y superficialidades que en la felicidad y éxito de las personas.

Publicidad

“Les recuerdo que las redes sociales son en su mayoría una farsa y que lo que vemos no siempre es la realidad. Muchísimas personas aparentando ser perfectas y todos sufriendo por la ansiedad de compararnos unos a otros. Todos, incluyéndome, hemos caído en algún momento en estos errores de querer aparentar perfección, ya sea publicando solo una parte de la realidad, comparándonos o usando photoshop... pero lo importante es que regresemos a la tierra... que tratemos de mantenernos lo más auténticos posible y recordemos lo que de verdad importa: la felicidad, lo que somos como personas, lo que aportamos al mundo y a los que nos rodean”, compartió Martínez.

Aconsejó en enfocarnos en lo positivo, en lo bueno, en la felicidad, en la autenticidad, dejándonos de preocuparnos por lo que piensen los demás. “Y solo para que conste, (aunque se nota por la celulitis) estas fotos no tienen ni una pizca de photoshop (solo edición de color y un poco de grain)... si aun así me ves gorda, lamento informarte que el problema eres tú que todavía te dejas llevar por los absurdos e imposibles estándares de belleza de la sociedad y la única felicidad que se ve comprometida con eso es la tuya, no la mía”, afirmó.