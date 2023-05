Le dan palo a Doralis; ella dice que no es y no ha votado por el PRD

La "Tepesita", Doralis Mela, se ha llevado una lluvia de críticas, esto después que publicara en sus redes una información en la que hace referencia a la cantidad de puentes modulares por parte del actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

"¡Lo bueno también se cuenta! DESLIZA. Estos Puentes modulares permitirá el cruce seguro para autos y peatones, un mayor desarrollo económico para el área y acceso rápido para la comunid, buenísimo!! ACLARO QUE NADIE DEL PRD ME COMPRÓ, NO SOY PRD NI PIENSO SERLO. No soy de ningún partido político ni se por quien voy a votar porque todos están fatales", fue el mensaje que dejó en la publicación.

A la gran mayoría le importó un rábado eso y de una le empezaron a decir, que así empezaron varios "influencers" en la campaña pasada del actual gobierno y al final fueron por decirlo una burla, debido a todos los escándalos que se han suscitado hasta ahora.

Incluso hubo personas que le dijeron que no se mezclara con esa gente o quedaría como Sandra.

"No van, no se votará por esa gente, pueden poner 10 mi puentes, no van", "Mija deje de apoyar a esa gente, hace hambre, pero hay otras maneras de generar plata", "No siga los pasos de Sandra, mire lo que le pasó en la pandemia", "Usted es cara de televisión, deje de estar parcializada con esa gente", "Me caes bien, pero en esa no te apoyo", "Suficiente con ver bailar al otro, por acá también ha que ver más propaganda", le han dicho a lo más suave.

Como era de esperarse, ella reaccionó y afirmó que en ningún momento se ha mostrado a favor del PRD y tampoco obligó a nadie a votar por ellos en las pasadas elecciones.

Aunque se defendió de los cuestionamientos a sus propios seguidores no les gustó para nada ni la publicación y su respuesta. Otro grupo la defendió y pidió respeto para ella