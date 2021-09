Le deja claro a Torres que no le tiene celos, ella fue quien lo llevó al conjunto

Después de las declaraciones que dio Alejandro Torres a diaadia, en el que habló que sigue siendo parte de Los Distinguidos, además de que supuestamente Dania María le tiene celos profesionales, ahora es el hija de El Mechi, quien le aclara varios puntos a Torres.

Lo primero que le dejó saber es que ella no le tiene celos a él, recordándole que fue ella quien lo llevó al conjunto de su padre para que formara parte del mismo; además de que ella tiene su carrera.

“Me veo en la necesidad de contestarle a personas que han que se han expresado de una manera falsa mía, queriendo dañar mi nombre y mi carrera con falsedades... no estoy dispuesta a que se manche mi nombre ni el de mi familia ni el de mi papá...”, de esta manera arrancó su video Dania dando sus declaraciones.

Haciendo referencia a las declaraciones de Torres, Dania María le dejó la pregunta a Alejandro, para que le diga porque ella le tiene celos profesionales, si ella fue quien lo llevó al grupo. “Vamos a llamar celo profesional lo que él si ha hecho con los coristas, incluso en estos momentos con el corista nuestro, las caras que pone cuando canta o en los eventos que se hicieron para escoger a los coristas, ahí están los videos, búsquenlos, la cara que ponía cuando se subía alguno a cantar, eso si es celo profesional, porque voy a tenerle celos yo si fui la que lo traje yo al primer evento en el Club La Unión de La Chorrera...”, aseguró la tipiquera.

En su video además expresó que Alejandro Torres busca patrocinio en nombre de la agrupación, tiene que firmar unos papeles desde hace dos años y no lo ha hecho, y que dice pertenecer a la agrupación de Ulpiano, pero aparece en fotos de otras agrupaciones encabezándolas.

La hija de Ulpiano sacó toda una recopilación de fallas o actos que ha tenido el vocalista en la agrupación y que no vienen de ahora. “Groserías, patanerías, por qué eso no lo dice, las groserías que le ha hecho incluso a mi papá, por qué eso no lo dice, por qué venderse como víctima”, comentó.

Su video lo culminó diciendo que Alejandro hasta ha hablado mal de la empresa y de ellos, porque a ella se lo han dicho y confirmado, y estas cosas que trae al tapete son del año pasado. “El quiere que yo esté feliz y reía, y él si puede hablar, y nosotros ve, callados, y muy callados estamos porque les estoy mencionando cosas aquí del año pasado y de hace dos años”, sentenció la artista.