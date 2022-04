Le dicen a 'Chacatín' que sus números no pegan; él se defiende

Edward Antonio Castillo, mejor conocido como Chacatín fue cuestionado, esto luego que una joven afirmara que los pronósticos que hace para la lotería no pegan y está un poco perdido con la suerte.

Para el que conoce a este chico, el “gordito de la suerte” de Tu Mañana, es muy famoso por dar tips de este tema y que la gente gane con sus números favoritos.

"Oye Chacatín, buenas tardes, tú no me tiras el número, estoy confiando y no me ayudas, de arriba a abajo, ni primero segundo o tercero, ni para recuperar algo. Estoy limpia, gastando, pal' centro y pa' dentro, no he podido ganar con eso. Chacatín, nombe no", le dijeron. Otras personas al escuchar su molestia también expresaron que no pegaba una.

Respecto a esto, este joven le dijo que "el que juega por necesidad, pierde por desgracia".

No es la primera vez que lo cuestionan por esto, aunque también hay los que lo apoyan y ya han podido ganar algún sencillo.