Le dicen homofóbico a Roly por cuestionar beso lésbico en Lightyear

El presentador Rolando Sterling prendió el rancho al emitir un comentario sobre el tema de le beso lésbico en la cinta "Lightyear", afirmando que había llevado a su hijo a ver la cinta y al momento que se emitió dicho clip le resultó innecesaria.

"Llevé a mi hijo a ver Buzz y de verdad, la verdad escena era innecesaria. Bueno la película está divertida, aunque sigo sin entender por qué se insiste en ese tema en los niños, que al final, tampoco, en el caso de mi hijo, entendió. Todo tiene su momento", dijo.

Cibernautas no dejaron pasar la ocasión y de una lo criticaron, al punto que lo catalogaron de homofóbico, no actualizarse a las nuevas tendencias, ser doble moral, entre otros definiciones más feas.

Además de criticarlo por esto, también le recordaron que su tiempo en La Cáscara no fue de lo más recto y también se vistió de mujer para varios segmentos.

Este tema está color de hormiga en las redes, esto porque hay un grupo que defiende el movimiento LGBTQ y otra parte que no acepta que quieran imponer este tipo de comportamientos como si fuera nornal.

El famoso se defendió de las acusaciones y aseguró que todo tiene el momento y lo indicado, pero lo que se puede ver en la cinta no le parece bien.

Me escriben una de esas cuentas bots...tu tuviste en la cascara como le explicaras a tus hijos?

Claro, me imagino que Stallone y bruce willis tuvieron que explicar que sus bombas eran de mentira etcétera etc. Jajaja por eso no contesto ese tipo de argumentos pic.twitter.com/35gsX6B1zo