Le inculcarán a su hijo el amor por el folklore

Víctor Ballestero y Jiseth Córdoba disfrutan cada día de su hijo Bastian André, y con una foto en la que el pequeño está ataviado con la indumentaria típica y rodeado de instrumentos musicales, la pareja detalló que inculcarán el amor por el folklore a su hijo, tal y como ellos lo aman.

Ballestero detalló, en el texto, el significado de cada elemento de la fotografía.

“Quisimos rendirle homenaje a nuestras tradiciones, con elementos muy significativos para nosotros. Con el Acordeón que tanta alegría y momentos inolvidables me ha dado. La Mejoranera, instrumento insignia de la tierra de mi esposa, Guararé y su tan renombrado Festival de La Mejorana, esta hermosa mejoranera fue confeccionada por el artesano y primo de Bastian, el gran Tano Vega. El Sombrero de Junco, este es el auténtico sombrero del santeño, y para mi tiene un significado especial, ya que por años, me dí el lujo de usar sombreros que siempre me recordada a mi abuela Noris, que con tanto amor confeccionaba para mi. Este hermoso sombrerito fue confeccionado en Oria Arriba de Pedasí. No podía faltar algo que caracteriza a la descendencia Córdoba, que por más de 80 años han mantenido una tradición de pirotécnicos, y haciendo honor a la familia, su Tío @cordobaabdiel12 le confeccionó su primera docena de voladores 100% nacionales, estos son de juguete ( Sin químicos ni pólvora). La coleta, camisa tradicional del campesino santeño, esta fue confeccionada por Dalvis Díaz, gran artesana de La Enea de Guararé. Sus Cutarras Restrojeras, 100% tradicionales, la sencillez de su tejido facilita a los campesinos quitarse las candelillas, cuando están trabajando en la mata. Estas curiosas cutarritas, son un regalo del gran artesano de Cutarras del pueblo de Guararé, nuestro amigo Migón Falcón. Y su pantalón chingo o diablo fuerte, como se le solía llamar a la tela de jeans”.

Además, le promete a Bastian André que tanto él como Jiseth, lo educarán “con valores y amor por nuestro terruño y familia, como nuestros padres lo hicieron con nosotros”.

