Le mete al romantic style, cibernautas lo felicitan por el cambio de ritmo

Kenny Man está de estreno, y ha sorprendido al público con el giro de180 grados que ha dado con sus melodías, totalmente diferente a lo que están acostumbrados a escuchar de este controversial artista.

“Si no fuera por ti” y “Lo que te perdiste son las dos canciones que ha estrenado Kenny y que han hecho que los cibernautas lo feliciten por ese cambio de ritmo, un estilo romantic style con letra limpia y cero palabras obscenas, por lo que le aconsejaron que siga por esa línea y lleve su carrera a un nivel internacional, porque con esto demuestra su versatilidad.

“Bro. canciones así comerciales tienes que sacar, hasta que al fin cambiaste la medicina, sigue con temas así y veras”, “Esooo es lo tuyo, lo otro también, pero me esta me gusta más”, “Una letra muy sana y limpia, no como los que hablan de bala y drogas, qué mensaje quieren llevar, no entiendo la verdad”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su cuenta de Instagram algunos seguidores.

En cuanto a su medida cautelar, se dio a conocer en una nueva audiencia que le quitaran la medida cautelar de reporte periódico. Al parecer el juez decidió darle una oportunidad al artista, que hace una semana se quejaba en redes de la justicia panameña. "Sí, aún tengo país por cárcel, pero muchos borrachos y asesinos al volante están libres. Amo la justicia de mi país".

