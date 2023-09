Le ofrecen pagarle su ‘chiva’ a cambio de sexo

Al cantante Jorge Gómez, conocido como Balbinín, una seguidora le ofreció pagarle las letras de la chiva por hacer el “delicioso”.

Pues resulta que, el famoso subió una conversación donde una fanática le comentaba a un conocido que le dijera que le pagaba las tres primeras cuotas de la chiva a cambio del favor.

“Por favor dile a Balbinín que yo quiero que me haga el amor, que le pago las tres primeras letras de la chiva, no nos hacemos fiero porque tenemos la misma, solo cambia el color, pero quiero a ese hombre dentro de mí, que me preñe”, rezaba el mensaje que compartió en sus redes sociales, mismo que borró, pero ya era tardes sus seguidores lo vieron.

Tras lo leído, Gómez contestó: ¿Quién diablos te escribió eso?. A destacar que, el artista levanta pasiones en sus fanáticas.

