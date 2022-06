Le preguntan a Ana Gabriel si grabaría con Yailin; ella ni la conoce

La cantante mexicana Ana Gabriel llamó mucho la atención en redes sociales, esto luego que realizara una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram y afirmara que no sabe quién es la mujer de Anuel, Yailin la más viral.

La famos conversó con sus fanáticos a través de esta herramienta digital y ellos tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas que ella contestó. Durante el en vivo a Ana Gabriel le preguntaron que cuándo grabaría una canción con Yailin ‘la más viral’, quien ya se convirtió en la esposa de Anuel.

“¿Cuándo vas a grabar con Yailin?”, fue la pregunta que le hicieron a la cantante mexicana. De una la cantante dijo: “No sé quién es la Yailin. No sé quién es”.

En la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ publicaron el video de este momento y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.

“Pobre Ana Gabriel”, “Ni yo sé quién es!!!!”, “Es que no tiene porque saberlo son de diferentes tiempos y no creo que Ana Gabriel esté pendiente a chismes de patio”, “en realidad una All Star no pierde tiempo viendo reguetoneros”, “Q falta de respeto al preguntarle eso a Ana Gabriel”, y “Pero en qué cabeza cabe que ana Gabriel va a grabar con ella Dios hay niveles Ana es una leyenda y está no llega nada qué va” son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Aunque le dicen la más viral, muchos artistas no tienen ni idea de quén es.

Yailin se hizo más conocida en redes tras casarse por la vía legal con Anuel hace algunos días. La cantante y bailarina dominicana aumentó su nivel de popularidad en redes sociales tras confirmarse su relación sentimental con el ex novio de Karol G.

