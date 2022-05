Le proponen matrimonio a Sheydry en Bahamas

Inesperada y perfecta, así describió la Miss Panamá 201, Sheldry Sáez, su propuesta de matrimonio, a la orilla del mar en Bahamas, bajo un Sol brillante y deslumbrante, convirtiendo el momento como sacado de un cuento de Hadas.

Sheldry compartió el mágico momento en sus redes y detalló que la vida entera le pasó enfrente, y no pudo negarse a la propuesta.

“Con este mar extraordinario de testigo y un Sol deslumbrante que brilla para todos, hoy (ayer) a las 10:00 a.m. hora Bahamas, Gi y yo decidimos tomar un nuevo reto en nuestras vidas, el proyecto más grande de todos, construir un hogar juntos... Honestamente, no hay palabras para describir lo impactante que fue, la vida entera me pasó enfrente. Fue totalmente inesperado y perfecto. Natural, espontáneo, sencillo como es él. Ayudándome con unas fotos como es él y yo dejándome llevar sin hacer muchas preguntas...”, manifestó la modelo.

La creadora de Inspírate, le dejó saber a su prometido que está lista para este nuevo reto de ser esposa y conformar una familia juntos, como el gran equipo que son. “Amor mío, no dejas de sorprenderme, gracias. Hoy nos comprometemos a ser un gran equipo... ¡Lista para hacer esto juntos! ¡I SAID YES FOREVER!”, puntualizó Sheldry, quien recibió mensajes de felicitaciones por este gran paso que darán como pareja.

