Le regala una casa a sus padres

“Su felicidad es la mía, los amo padres... el tiempo de Dios es perfecto”, fue parte del mensaje que dejó el instagramer Abraham Pino en sus historias de Instagram, junto a una foto de sus padres, después de que les diera tremenda sorpresa.

Abraham les regaló una casa a sus progenitores por lo que agradeció a sus seguidores por permitirle cambiarle la vida a su familia. “No tengo que pedirte más nada Dios mío, te amo”, destacó el también youtuber, que gracias a sus videos de humor ha podido cumplir uno de sus sueños, el darle un hogar nuevo a su familia.

En su publicación no faltaron las felicitaciones por el gran gesto que tuvo, y una de esas fue la de Duckinss, quien afirmó que, no ser parte de ese maravilloso momento era muy doloroso para él, porque más allá de las diferencias que han tenido, le alegra ver que cumplió con su promesa. “Aunque hallamos seguido nuestros propios caminos de una manera desagradable, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de este logro tuyo y de muchos otros más. Este me emociona más de lo normal porque me devuelve recuerdos muy significativos. Felicidades hermanito”, expresó Duckinss, quien hace un tiempo trabajó y era muy amigo de Abraham.