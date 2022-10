Le tocó vivir el precio de medicamento entre Panamá y Chile

Nando Boom está por Chile cumpliendo con algunas presentaciones musicales, y se dio su vuelta por una farmacia para ver el costo de un medicamento que es vital para su esposa, y como era de esperarse, el costo es súper más bajo que en Panamá.

“Siempre lo he visto que otra gente lo hace, pero esta vez lo viví, mira lo que encontré, esto en Panamá cuesta 60.00 dólares, esto es para mantener a mi esposa viva, es para la azúcar, cuesta 30.00 dólares aquí, en uno de los mall más caros de todo Chile...”, expresó el artista.

El Único Maleante que va para el cielo, como también es conocido Nando Boom, ya no se come los cuentos y le recalcó a sus seguidores que no lo hagan, porque los políticos en sus propuestas para el país deben tener tres puntos importantes educación, salud y vivienda. “Cuando un país te quiere dar discurso, propuestas, hay tres cosas que deben haber, la educación, salud y vivienda, así que mi gente de Panamá, no coman cuento”, puntualizó el veterano artista.

