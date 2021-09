Lil Nas X se lleva el premio MTV al mejor videoclip del año por "Montero"

Lil Nas X se llevó este domingo el MTV Video Music Award (VMA) al mejor videoclip del año, el más codiciado, por su tema "Montero (Call me by your name)".

El rapero, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill y tiene 22 años, recogió la estatuilla del astronauta en el Barclays Center de Nueva York, imponiéndose a pesos pesados como Ed Sheeran ("Bad Habits") o The Weeknd ("Save your tears").



"No he dado esto por sentado, os quiero", dijo emocionado el cantante, que previamente protagonizó una de las actuaciones más espectaculares y que recorrió la alfombra roja con un vestido largo.



El artista lució una tripa de embarazado bajo el vestido, tal y como ha promocionado estéticamente su nuevo disco, "Montero" (su nombre real), como si fuera su hijo.



Sobre el escenario, deslumbró con una elaborada actuación de "Industry baby" junto a Jack Harlow, y después fue quitándose capas de ropa hasta quedarse en unos boxers de purpurina para interpretar "Montero".



Lil Nas X también se llevó otro MTV VMA por la dirección de ese videoclip.