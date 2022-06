Liz Baila aconseja aplicar el perdón para sanar corazones

Liz Baila ha demostrado que su cambio en la vida es real y de todo corazón, por ello empezó la semana compartiendo un mensaje con sus seguidores, mensaje que asegura se lo puso Dios en su corazón.

La bailarina habló del perdón, el cual considera es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, pues cuando rezamos el Padre Nuestro, lo decimos.

Publicidad

Afirmó que a veces es difícil perdonar cuando somos víctimas de una persona, pero no sacar ese rencor del corazón nos lastima más a nosotros mismos que a la persona que nos lastima.

Liz compartió su mensaje con algunos Salmos que hablan del perdón, por lo que sus seguidores la felicitaron por compartir con ellos la Palabra de Dios.

Afirma que Dios nos manda a perdonar, pero a veces nosotros no perdonamos a Dios, porque recriminamos a Dios por las cosas que no nos ha dado, por no responder a nuestra oraciones. “Es hora de sanar tu corazón y sacar todo eso que está allí, porque no te hace bien; el perdón empieza en uno mismos tienes que perdonar para ser perdonado y ser sanado y poder avanzar en muchos aspectos de tu vida que no te están dejando avanzar, esa pequeña raíz de amargura que tienes ahí... Te invito que hagas una lista y perdones a quien tengas que perdonar, sana tu corazón para que puedas avanzar para que puedas recibir las cosas grandes que Dios tiene para ti”, concluyó Liz su mensaje.

Contenido Premium: 0