Liz Baila se casará

A la bailarina Liz Baila le llegó el momento soñado para toda fémina, la pedida de mano, y es que pronto la locutora se convertirá en una mujer casada.

Con fuegos artificiales y rodeada de velas, Liz recibió la propuesta en la playa, en una noche muy romántica, así lo compartió en su cuenta de Instagram.

Publicidad

En el video que compartió se le vio muy feliz, y hasta saltaba de la emoción. Vestida de azul.

“Te amo y contigo voy hasta el fin del mundo. Siiiiiiiiii, acepto casarme y ser tuya por siempre y para siempre”, comentó en la publicación, que fue inundada por felicitaciones de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Posteriormente, compartió en un live un detalle de la noche, un mini dulce de juguete de Ariel y su príncipe, donde ambos estaban en un bote.

“La Liz viene de tomar unas de las decisiones más importantes de su vida, aceptar a Cristo y dar un gran cambio a su vida.

“La Liz que verán a continuación es la que van a estar viendo de ahora en adelante, es una Liz que ya está cansada de las fiestas sinfín, de la gente falsa, en ese mundo hay muchos amigos, pero cuando realmente los necesitas no están. Ahora actualmente me encuentro en una evolución, todos tenemos derecho a evolucionar y creo que es momento de sentar cabeza y no lo voy a negar me divertí, pero cometí muchos errores y es hora de mirar a Dios”, dijo el 28 de abril.

Contenido Premium: 0