Liza: ‘Ahora sí... esperando al donante’ La famosa reveló que le fueron infiel, y que está lista para ser madre.

La reconocida modelo panameña y empresaria Liza Hernández está lista y en espera de un donante para que sea el padre de su tan anhelado hijo.

“La Doradita” revelo en el programa “Dime Quién Eres”, de Susan Elizabeth Castillo, episodios de su vida, personal y familiar. Además, dijo que ahora está en buen estado de salud para tener su primogénito.

“Era tremenda y me portaba mal. La gente no sabe lo que pasa detrás, me había ocurrido varias pérdidas, por varias diferentes razones, una por una, después nos dimos cuenta de otra razón, otra por otra. Estoy bien de salud gracias a Dios”, dijo la panameña a durante la entrevista, transmitida la noche del domingo.

Comentó “Ahora sí nada más estoy esperando al donante", dijo la famosa, quien ha expresado en diferentes ocasiones su desea de traer un hijo al mundo.

Recordemos que hace unos días, Liza estuvo participando en el” Baby Shower” de una de sus mejores amigas, y expresó su deseo de que esta etapa llegué. Subió una fotografía en compañía de su amiga con el siguiente pie “Que se me pegue ja, ja, ja. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”.

Por otro lado, confesó que le fueron infiel, esta se dio por parte de Jaime Ávila, expareja de ella, esto cuando participó en el concurso de Miss Hawaiian Tropic .

“Me hice Hawaiian Tropic y me di cuenta de unas barbaridades que había hecho”, dijo.

Hernández manifestó que todo lo que es, es gracias a su madre, pues le inculcó muchas cosas, entre ellas ayudar al prójimo-

“Soy todo lo que soy gracias a mi mamá, de cómo trato a la gente yo podía estar ganando miles de dólares… y me decía pasa a limpiar, que aquí tú no eres famosa”, expresó Liza.

Cabe destacar que Hernández lanzó su marca de ropa deportiva.