¿Lo escupió o no? Harry Styles le lanzó un "gargajo" a Chris Pine

Las redes están que arden y uno de los temas que están dando que hablar es el vídeo del Festival de cine de Venecia en el que supuestamente Harry Styles escupe al actor Chris Pine, quien se sentaba a su lado.

Cientos de personas se preguntan si realmente existe tal escupitajo o si existiría algún tipo de enemistad reciente o antigua entre ambos artistas.

Además, también hay que tener en cuenta que ambos acaban de trabajar juntos en la película 'Don't Worry Darling', por lo que podría tratarse de una broma o quizá la consecuencia de tensiones durante el rodaje.

Si se analiza el vídeo frame a frame, lo que más llama la atención es la elegante reacción de Chris Pine, mirando sus pantalones como si le hubiese caído algo y más adelante mirando con una sonrisa irónica a Styles, quien también le mira fijamente.

Muchos recordaron el embolille de Will Smith a Chris Rock, pero en esta ocasión no hubo violencia física, sin embargo, todo apunta a que el caso no estará del todo cerrado hasta que alguno de los dos haga una declaración al respecto o se descubra el verdadero motivo detrás de esta presunta acción de Harry Styles.

Harry Styles parece escupirle a Chris Pine, no dormiré hasta saber la verdad.



pic.twitter.com/xGaRrtBKbt — Sam Pesqueira (@SamPesqueira) September 6, 2022

