Lo único que extraña de la realeza es no cocinar

Ekaterina Herrera, la panarusa que ganó popularidad en las redes por hacer de las canciones urbanas poesía y que ahora forma parte de La Cáscara, compartió con sus seguidores en Instagram, en “Házme una pregunta”, y uno de ellos le cuestionó si no extraña los lujos que tenías cuando estabas en la realeza.

““Para mi el lujo es besar a mis hijos dormidos, comer mangos de un árbol, nadar en el mar cuando quiero. Me adapto muy fácilmente a la situación y al lugar, pero a decir verdad, solo hecho de menos porque no tuve que cocinar, no me gusta cocinar, pero me encanta ver a mi familia cenando la cena que preparé yo misma”, afirmó Ekaterina, que en reiteradas ocasiones ha contado su historia de amor con Tomás Herrera, por quien dejó su vida de lujos.

Detalló que siempre a soñado con ser presentadora de un programa de viajes, y este sueño lo cumplirá muy pronto, pues empezará a hacer mini viajes con su familia y los grabará, de esta manera compartirá tips de cómo viajar con niños y con poco dinero.

En sus redes sociales, la panarusa siempre comparte sus aventuras junto a su familia, lo que disfruta estar en la playa mientras su esposo Tomás da clase de surf.

En entrevistas ha revelado que gracias a su exesposo Álvaro de Marichalar, que la trajo a Panamá, conoció el amor en su vida y formó su familia.