Loo: ‘Pudo haber sido peor’

El novio de Maykis Sabrina, el exfutbolista Raúl Loo, sufrió un accidente durante sus entrenamientos en el gimnasio. El deportista señaló que el accidente se trató de un error de maquinaria, en la cual se desprendió una polea, causándole dos heridas profundas.

De acuerdo con la pareja de Sabrina, madre de las hijas del Vaquero de Calle 7, tomó la iniciativa de explicar lo que le sucedió para exhortar a tener cuidado, y agradecer por los buenos deseos de recuperación.

Publicidad

“Mi accidente fue un error de maquinaria, y no de un error humano… Se desprende una polea, cosa que no debe suceder, me impacta en la cabeza super duro causándome dos heridas profundas, en una me tuvieron que cocer 15 puntos y en la otra 5”, declaró Loo en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Para mi cada mensaje es importante, y cada deseo de recuperación es invaluable”.

Por otro lado, instó a ser más cuidadosos a la hora de utilizar los equipos en el gimnasio.

“Incentivarlos que sean bien cautelosos cuando vayan a entrenar que la maquinaria esté en óptimas condiciones, viendo en otro punto de vista pudo haber sido peor… puedo haber sido un accidente en los ojos, en la nariz o en boca; un accidente de este tipo puedo haberme causado la muerte”, expresó el exfutbolista en un video de IGTV.

Tras el hecho, Sabrina recalcó a su novio estar para él siempre, en las buenas y malas, y agradeció a Dios por guárdalo de un acontecimiento peor.

“En las buenas y en las malas. Incondicionalmente siempre estaré a tu lado @raul_loo16. En este momento le doy gracias a Dios porque a pesar de todo siento que te protegió de algo peor y sé que te sanará pronto, Te amo sr. Loo”, manifestó.