Los carbohidratos no engordan

Sabías que los carbohidratos son uno de los tres macronutrientes indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro organismo junto con las proteínas y las grasas, así lo explica Cecilia Solís-Rosas García, médico cirujano y médico especialista en Endocrinología.

Puede que hayas escuchado que para bajar de peso debes eliminar completamente los carbohidratos de tus comidas diarias o que no aportan nutrientes y que, por lo tanto, no los necesitas. ¿Pueden ser ciertas estas afirmaciones? Pues la respuesta es no.

Si bien es cierto que en los últimos años los carbohidratos han ganado mala reputación, esto no se debe a que sean un nutriente malo per se, sino que existen algunos alimentos que aportan versiones refinadas de este nutriente como las galletas, dulces y otros alimentos poco nutritivos. Sin embargo, los carbohidratos son un nutriente esencial para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

Por tal motivo, Solís-Rosas García nos explica un poco de los mitos y realidades que han surgido con este tema. Señala que este mito que los carbohidratos engordan es totalmente falso.

Por otro lado, Rosas enfatiza que la clave está en mantener una alimentación equilibrada y sostenible. No olvides consultar con tu médico de cabecera o con tu nutricionista para determinar cuáles son las cantidades adecuadas de carbohidratos según tus requerimientos individuales.

Mito

-Hay que evitar los carbohidratos porque engordan: Hay que recordar que por sí solo un alimento no engorda; todo depende de las cantidades que se consuman. En este caso puedes hacer una buena elección optando por aquellos alimentos que te aporten hidratos de carbono complejos, vitaminas y minerales y fibra, como frutas y granos integrales, y evitar aquellos que te proporcionan calorías “vacías” como bebidas azucaradas, dulces, bollería, etc.

-No se deben consumir carbohidratos en la noche: Es importante ingerir en cada comida los tres macronutrientes que el cuerpo necesita: proteínas, grasas y carbohidratos. Lo que debes tener en cuenta son las porciones que consumirás, su calidad nutricional y se recomienda que la última comida que realices sea 3 horas antes de irte a descansar.

-Si no realizas ejercicios físicos no es necesario que consumas carbohidratos: Para quienes practican algún deporte regular y para quienes no realizan mucha actividad física, los carbohidratos deben ser parte de su alimentación diaria ya que son un macronutriente esencial; lo que variará son las cantidades según los requerimientos nutricionales de cada individuo.

Realidad

-Los tres principales tipos de carbohidratos son: azúcares, almidón y fibra.

-Los carbohidratos pueden protegerte contra ciertas enfermedades: El consumo regular de alimentos ricos en fibra contribuye al mantenimiento de la salud gastrointestinal, además de apoyar la salud cardiovascular.

-Los carbohidratos pueden mejorar el rendimiento físico: Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo, por lo cual cumplen un rol de gran importancia a la hora de entrenar. Luego del entrenamiento físico, el consumo de alimentos que aporten carbohidratos permite reponer las reservas de glucógeno en los músculos, facilitando la recuperación y reduciendo la fatiga muscular.

