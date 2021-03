Los Minions están de gira por el interior del país

Kevin y Stuart, los famosos Minions, estarán de gira por el interior del país, gracias a una promoción del Super 99. Los queridos personajes estarán este viernes 12 de marzo en Penonomé (10:00 a.m. a 12:00 m.d.) y en Aguadulce (3:00 p.m. a 5:00 p.m.), el sábado en Chitré (10:00 a.m. a 12:0 m.d.) y en Santiago (3:00 a 5:00 p.m.) y el domingo 14 de marzo en David (10:00 a.m. a 12:00 m.d).

Y es que, al Super 99 llegó el álbum de Los Minions "Locos por las frutas y verduras". Por cada $7 de compras se obtiene un sticker, por cada $3 de compras en frutas y verduras, se obtiene un sticker adicional, por cada $3 de compras en productos de marcas participantes se obtiene un sobre con 3 figuritas de Los Minions para el álbum.

Publicidad

Además, se pueden conseguir los peluches originales llenando la cartilla de stickers y añadiendo $3.99 (más ITBMS). Se pueden canjear los tickets hasta el 26 de marzo.

Al llenar el álbum de tarjetas coleccionables, se puede participar en el sorteo de 2 viajes para 4 personas para conocer a Los Minions en Orlando Florida.

La promoción es válida del jueves 28 de enero al jueves 22 de abril de 2021 o hasta agotar existencias de 22 millones de sobres. Aprobada mediante Resolución No. MEF-RES-2021-104 del 18 de enero de 2021.