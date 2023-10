La presentadora Kathy Phillips salió con el corazón en pedazos tras ver la película “Sounds of freedom”, así lo compartió con sus seguidores.

La empresaria destacó que tuvo que salir al baño a llorar en medio de la película y apenas llegó a su casa fue a abrazar a su hija. Además, pidió misericordia a Dios y que proteja a todos los niños del mundo de tantos “demonios”.

“Me dio ansiedad, tuve que salir por un momento de la sala... Fui al baño a llorar, sentía que me ahogaba de solo pensar en tantos niños y niñas sufriendo por desalmados demonios que no deberían existir. Qué dura es la realidad cruda de la vida, lidiar con toda esta información no solo me da paranoia sino terror", dijo Phillips

Añadió: "Los niños no se tocan, hay que matar a todo aquel que le ponga la mano encima a un niño. Tantos casos en mi propio país de niñas desaparecidas, abusadas, casos turbios y confusos con adolescentes, Dios te pido misericordia, siento que definitivamente soy del team débil que no podía verla, pero las ganas de compartir para hacer conciencia son más grandes que mi impotencia".

Por otro lado, dejó el ”link” para donar a esta cinta, cuya trama principal es la trata de niños y la pedofilia es el plato fuerte en la película.

