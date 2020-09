Los Rabanes, La Ley y Molotov hacen renacer ‘De música ligera’

Seis años después de la muerte del líder de la legendaria banda argentina Soda Stereo, Gustavo Cerati, los integrantes de La Ley, Molotov y Los Rabanes lanzaron una nueva versión en ska de la icónica "De música ligera", una canción que, dijeron a Efe, les marcó en su vida y carrera.

"La idea fue darle un regalo al público en estos días complicados por la pandemia y qué mejor que un clásico que ha trascendido generaciones y que significa tanto para tanta gente", dijo el cantautor panameño Emilio Regueira, quien tuvo la idea de homenajear al grupo argentino con su banda de ska Los Rabanes.

Publicidad

"El ska es el género que hace puente entre el rock y la música urbana que está de moda ahora", agregó Regueira, quien convocó además al artista chileno Beto Cuevas para protagonizar la parte vocal y a Randy Ebright, baterista del grupo mexicano Molotov, para acompañarle.

"Después de Gustavo Cerati, Beto tiene la voz más icónica del movimiento del rock en español y fue una gran alegría cuando dijo que sí. El resultado fue todo lo que soñamos y más”, subrayó.

Regueira no fue el único que se deshizo en elogios, pues Cuevas indicó a Efe que se "emocionó mucho con la idea de participar en esta versión de 'De música ligera'".

"Es una canción que me marcó y que sé que forma parte de la vida de mucha gente", dijo.

Justamente, durante la videollamada ambos artistas compartieron anécdotas, reflexiones sobre el futuro del rock en español y sus preocupaciones por los efectos de la pandemia del coronavirus en la industria del entretenimiento, además de expresar su "admiración" por Soda y Cerati.

Este último murió el 4 de septiembre de 2014, tras pasar cuatro años en coma a consecuencia de un accidente cardiovascular.

"Entre todos estamos buscando la forma de mantener celebrar el rock en español y mantener la conexión con el público y llevarla más allá de los conciertos digitales, que son buenos pero no es lo mismo", indicó

Regueira, quien hace una semana protagonizó con Los Rabanes y otros artistas latinos una transmisión para celebrar los 25 años de su banda.

Esta versión modernizada de "De música ligera" nació de la misma semilla que inspiró a la banda panameña a lanzar su interpretación de “Guantanamera” al principio de la cuarentena y “Yo solo quiero” de Roberto Carlos en junio, en colaboración con Los Pericos de Argentina.

“La meta es acompañar a la gente y más con canciones como estas, que son como meterse en la máquina del tiempo”, explicó Regueira.

Fue lo mismo que le pasó a Cuevas cuando recibió la música para incluir su voz: "Me acordé de la primera vez que escuché 'De música ligera'. Estábamos comenzando con La Ley y nos impactó el sonido tan sofisticado que había alcanzado Soda, no solo con esa canción, sino con todo el disco 'Canción animal'", indicó el artista. “Nos picó el espíritu de competencia. No de una mala manera, sino como que nos motivó a mejorar y mejorar con la meta de algún día hacer algo así”, recordó.

Los Rabanes también estaban germinando en esa época y quedaron “impactados” la primera vez que vieron el video de la canción en MTV Latino. “Estábamos en nuestro pueblo -Chitré en Panamá- y los vimos en una de esas televisiones que había que ponerle papel aluminio a la antena para que captaran la señal", recordó.

"Estábamos listos para salir y nos quedamos mesmerizados al verlos con sus pelos largos y dando vueltas sobre una plataforma giratoria. Pero más aun, al ver a un trío de rock en español como éramos nosotros en MTV", añadió en referencia a Christian Torres y Javier Saavedra, sus compañeros en Los Rabanes.