Luchito Williams se despide de su ‘Mamá Rosa’

El presentador, DJ y empresario Luis Williams, conocido como Luchito Willams, informó la tarde del lunes a sus seguidores que su “Mamá Rosa”, partió de este mundo.

Con una galería de fotos junto a su amada madre, el famoso dio a conocer la triste noticia y agradeció todo lo que hizo por él y su familia.

“Nunca imaginé que este día llegaría. Te me fuiste Mamá Rosa, no puedo negar que duele, y duele bastante”, sentenció Williams.

“Pero te llevaré en mi corazón. Son tantas cosas que podría escribir y que nunca acabaría, así que solo me queda decirte Mamá Rosa: gracias por darme la vida, gracias por quererme y a mis hijos, gracias por apoyarme en todo, que aunque no querías que estuviera en la música... Viste el triunfo y lo que he logrado hoy en día”, añadió.

Sus amigos y seguidores le mandaron sus condolencias.

“Abrazo hermano mío y mucha fuerza bro @luchitowilliams nadie sabe el dolor”, “Fuerzas para ti y tu familia, amigo un fuerte abrazo”, “Mi más sentido pésame amigo, Dios les de fortaleza a ti y tu familia, para este momento”, fueron algunos de los mensajes.

