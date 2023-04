Lucía Méndez tuvo sexo con un pelaíto de 17 años; era Luis Miguel

La actriz Lucía Méndez se ha sincerado en una entrevista y ha confesado que tuvo relaciones íntimas con un menor de edad llamado Luis Miguel, además, relató que su relación duró unos cuantos meses.

En un íntimo diálogo con un periodista, relató que en ese momento era algo de tabú que alguien de su edad saliera con un chico tan joven. Ella tenía 30 años en esa época.

Aunque en entrevistas anteriores la también cantante y empresaria había sido abierta con respecto a los detalles de su relación con ‘El Sol de México’, recientemente se mostró menos tímida que nunca. Sin ‘pelos en la lengua’, Méndez confesó cómo fue la primera relación íntima con Luis Miguel, cuando él aún era menor de edad.

De acuerdo con el relato de la actriz, el icono de la música mexicana tocó a su puerta con nada más que un esmoquin y una botella de champaña.

“De pronto lo veo dorado como madre (...) Dorado, con el pelo rubio, con un esmoquin impecable Armani, con una botella de champaña. Entonces entra y se sienta a platicar”, inició diciendo la actriz ante las cámaras.

Segundos después añadió: “Entonces me sirve la champaña. Yo la verdad que no tomo mucho. Entonces empiezo a tomar la champaña y me pongo un ‘cuete’ (...) Y me emborracho. Solté el cuerpo y me planta un beso. Y me quedo ‘wow’. Me dio un beso riquísimo, obviamente”.

Ella soltó un detalle inédito de su romance con Luis Miguel que desató furor entre los presentes. “Yo ya medio ‘jarra’, pues que sucede esa noche, se dio. Al otro día me despierto y digo: ‘¿Qué estoy haciendo?’”.

Para cuando tuvo lugar el momento íntimo, Méndez tenía 30 y Luis Miguel, apenas 17. Sin embargo, ella no lo sabía: según le comentó el cantante, él tenía 20 años.

Cuando Lucía Méndez sostuvo el fugaz romance con el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, se encontraba en la cima de su carrera como actriz. Luis Miguel, por su parte, se encontraba dando los primeros pinos de su prometedor futuro en la industria musical.

“Había mucha atracción física. Sucedió y fue algo lindo, siempre lo voy a recordar con mucho cariño a Micky porque lo estimo, lo quiero mucho y considero que es un cantante único y un ser humano sensacional”, añadió.

Cuando Luis de Llano se “confesó” con Yordi Rosado sobre Sasha Sokol lo lincharon (con toda la razón) y ahora Lucia Mendez le ríen y aplauden esa “calentura” las mujeres por haberse acostado con Luis Miguel cuando era menor… ¿porqué? pic.twitter.com/lFyuNYPOH2 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 1, 2023

