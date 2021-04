Madeline sigue motivada para bajar esas ‘libritas de más’

La cantante de la agrupación “Los Distinguidos”, Madeline Pimentel, se puso las pilas, y se fue a visitar a su nutricionista, para retomar una alimentación más saludable, y bajar esas libritas de más, que según ella aparecen de la nada.

“Me había subido de peso y retomé con la nutricionista que me atendió después de la cirugía, también porque mi hijo está bien pasadito de peso y decidimos de ir los dos y retomamos el tratamiento”, señaló Pimentel a “Crítica”.

Recordemos que hace un año, la artista se operó de una abdominoplastia, procedimiento estética en el que se corrigen los defectos del abdomen “Tenía un exceso de piel por los tres embarazos, era para cortarme piel del abdomen”, dijo.

“El que me conoce sabe lo que me gusta es comer, yo no me operé para ser flaca, siempre he sido gordita, pero, si sé cuándo subo de peso, entonces lo que hago es retomar para mantenerse”, expresó la voz del conjunto de Ulpiano Vergara.

Por otro lado, comentó a este medio que con el pasar de los días ha aprendido a comer saludable, por lo que también tomó la iniciativa de poner disciplina en su hijo, quien está un “poquito pasado de peso”.

“He aprendido que no es dejar de comer, sino saber comer. Yo en realidad no sabía, estamos aprendiendo a comer saludable… para que en su crecimiento y desarrollo no le afecte, que él juega béisbol, estamos tratando de cuidar para que no se suba y tenga más rendimiento”, manifestó Madeline.

Añadió: “Ahora hago un poco de ejercicios, siempre trato de mantener dos o tres días a la semana”.

Comentó, además, que como todo músico desea regresar a las tarimas, tras más de un año estar de estar detenida las actividades bailables por la COVID-19, pero piensa que hay que ser prudente, pues ahora está lo de las dos cepas de variante brasileña.

“Queremos retomar, pero el gran problema es el rebrote y la cepa… que pienso que, si hemos esperado lo mucho, esperemos lo poco; para no contagiar a los que quedan en casa… debo tener mucho cuidado con mis hijos”, comentó la cantalante.

Dijo que lo que más extraña de los bailes, es ese calor de los fanáticos “Yo extraño hasta el sudor de la gente, los virtuales no es lo mismo. Extraño el calor de la gente, la bulla, a los empresarios… a todos”.

Por último, señaló que durante estos días de pandemia ha aprovechado el tiempo para estar con sus hijos, padres y hermanos. Compartir aquellos fines de semana que por sus actividades bailables se las perdía “Estoy más recogida en la casa (En los Santos), donde mis padres, porque vivió en Los Santos y ellos en Panamá… viajó cada 15 días, ahora comportó con mis hijos, mis hermanos y sobrinos. Vamos a recuperar los días, hasta que venga lo otro”, expresó.