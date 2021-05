Madre de Tatiana Vélez le dice a Yemil que deje de joder y suelte a su hija

Mientras muchos pensaban que la telenovela de Tatiana Vélez, con el "Maleanto caro" Yemil había terminado, lo cierto es que este revulú sigue dando que hablar en redes y en esta ocasión la madre de la joven, Yaritzel Vélez, le dejó claro al reguesero que tienen una orden de alejamiento, misma que le impide molestarla nuevamente.

Como recordarán, hace poco publicamos que el reguesero la seguía contactando por llamadas y redes sociales, sin embargo, ella afirmó en su momento que era parte de su pasado y no quería saber más nada de él.

Bueno, hoy se prendieron las redes, esto luego que circularan varios audios de supuestas llamadas entre ambos, en las que se escucha cómo él le insiste para que deje de hacer todo y no hable cosas que no son.

Tatiana hizo un live en Istagram para aclarar lo sucedido y expresó que está cansada de este tema y asegura que en todo momento se ha alejando de Yemil, pero el artista insiste en buscarla.

"Dije que no iba a volver nunca más y para atrás. Él es tan machista que las cosas son así. Como yo no he querido volver o seguir para atrás, está pasando esto. Le contesté la llamada, porque pone a mujeres a llamarme. La que tiene buena vida soy yo", dijo.

Hasta este punto todo normal, sin embargo, la mamá de Tatiana, Yaritzel Vélez, decidió responder y aclarar varios puntos al cantante.

"Hoy 21 te lo estoy diciendo. Yerik Emil Navarro, quédate en tu esquina y quédate quieto, porque tú no vales ni un centavo. Miren, que las personas piensan que van a hacer lo que les da la gana. Y sí , estoy enojada, y saben por qué, es que nadie sabe cuánto me ha costado levantar a mi hija, la parí yo", relató.

Recalca: "No sé ni que decir, para que quiera seguir jodiendo, no le basta con el año que pasó preso. Tiene una orden de restricción, quiere seguir molestando, es tan bruto, no hay otra palabra, que él mismo manda las grabaciones a las páginas, cuando él sabe que tiene una orden de restricción que Tatiana le puso. Pensó que si dejaba a mi hija, ella iba a estar tirada en el lodo".

El tema está caliente en las redes y muchas personas han mostrado su punto de vista de manera positiva, así como negativa.