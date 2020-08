Maluma frentea su problemón con Neymar y asegura que no pasó nado

El cantante Maluma decidió hacer un Instagram "live" y soltar todo el rollo que envuelve su polémica con Neymar, así como su ex Natalia Bariluch, luego que el futbolista se burlará al cantar el tema "Hawái", sencillo que el colombiano le dedicó anteriormente.

Durante una hora, el artista estuvo interactuando con sus seguidores y respondió varias de las preguntas que le hicieron, sin importar qué tan espinosas fueran.

"¿En qué me inspire para escribir 'Hawái'?", leyó la primera duda de uno de sus fans en la transmisión. "Esta canción, lo tengo que decir en este 'live', la escribimos en combo. Las primeras personas que la escribieron fueron Keityn, Micky, Bull Nene y Edgar (Barrera). De composición fueron esos, los que no mencioné me disculpan", explicó el reguetonero.

Ellos se la mostraron en enero de este año. Maluma señala que después de que grabó el coro llamó a su equipo y le dijo que tenía listo su próximo sencillo.

Así, el cantante dijo que en realidad no estaba hablando de ninguna experiencia propia en la letra. "Más allá de eso, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue sobre ningún acontecimiento de mi vida", sentenció.

Dijo que tal vez muchos de sus fans esperaban que la canción fuera una dedicatoria, pero esa no era la realidad.

"Terminé mi última relación, tranquilo, feliz. Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer. Cada quien se fue por lo suyo", aseguró refiriéndose a la experiencia que tuvo con la modelo y empresaria Natalia Barulich. "Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Pero eso no fue porque me pasó a mí", agregó.

Por supuesto, opinó sobre Neymar, el astro del fútbol del PSG de Francia, que actualmente está saliendo con Barulich y que se hizo viral por un video en el que entonaba 'Hawái' junto a sus compañeros de equipo.

Maluma sostuvo que la noticia había sido inflada por las redes sociales y algunos medios de comunicación. "No ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si ellos están juntos. Igual no me importa porque cada quien hace su vida", dijo.

Además, opinó que si era cierto que tenían una relación, a él le parecía "correcto", porque "cada quien necesita un amor en su vida" y felicitó a la gente que estaba haciendo 'memes', pero dijo que no tenía nada contra Neymar y que incluso hace unos años asistió a su fiesta de cumpleaños.

De otro lado, les agradeció a él y al resto de jugadores del PSG porque pusieron su canción para celebrar después de ganar su partido.