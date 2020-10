Mamografía, examen que te puede salvar la vida

A nivel mundial, octubre es el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas, y que después del cáncer de piel, es el más común diagnosticado en mujeres.

La doctora Givelle Zambrano, radióloga, recalca que la edad para realizarse el primer examen comienza a los 40, y debe repetirse anualmente. En caso de alto riesgo por factores genéticos comprobados, se recomienda acudir a su médico a edades tan tempranas como los 30 años, ya que existen nuevas pruebas que sustentan la realización de estudios como la resonancia magnética como método de tamizaje temprano.

Actualmente hay varios tipo de mamografía. La mamografía convencional, la digital y la tomosíntesis. La convencional y la digital son imágenes en 2D, la diferencia es que la primera se revela como película fotográfica, se tiene que ver en una placa radiográfica; y la segunda se procesa y almacena en computadora. Se ve en monitores de alta resolución.

Mientras que las tomosíntesis son mamografías digitales que se componen de varias imágenes con 15 grados de diferencia entre una y otra, que generan cortes de 1mm de la mama y evita la sobreimposición del tejido.

Esta última mamaografía es la más sensible a captar detalles más pequeños.

En cuanto a las mujeres que tienen implantes en los senos, la radióloga explica que los mismos no son una limitante para la realización del estudio de mamografía.

A las pacientes con implantes se les realiza proyecciones con y sin desplazamiento de las prótesis. Las proyecciones con desplazamiento de prótesis se toman realizando una maniobra que se llama EKLUND. Esta maniobra permite una mejor compresión y por lo tanto una mejor definición del tejido mamario.

Recomendaciones

Para un proceso óptimo y con mejores controles, la doctora Zambrano recomienda lo sigueiente:

- Procure acudir a la misma instalación de forma que puedan comparar fácilmente sus mamografías de un año a otro.

- Si se ha hecho mamografías en otro centro, procure conseguir las imágenes y llevarlas al nuevo centro (o solicite que se las envíen allí), de forma que se puedan comparar las imágenes previas con las nuevas).

- Programe su mamografía cuando sus senos no estén sensibles o hinchados, para ayudar a reducir la molestia y para obtener buenas imágenes. Trate de evitar hacerse la mamografía la semana antes del período menstrual.

- El día del examen, no use desodorante ni antitranspirante. Algunas de estas sustancias pueden aparecer como manchas blancas en las mamografías. Si no va a regresar a su casa después del examen, usted se puede llevar el desodorante para que se lo aplique al terminar el estudio.

- Puede que le resulte más fácil usar falda o pantalones, de forma que para la mamografía solo tenga que quitarse la blusa y el sostén.

- Informe a su médico sobre cualquier cambio reciente que haya notado en sus senos antes de hacerse la mamografía.