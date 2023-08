Mara Cifuentes, la modelo trans que sueña con llegar al Miss Universo

Llegar a la pasarela del Miss Universo es uno de los sueños más anhelados de la modelo trans colombiana Mara Cifuentes, quien se une como invitada especial del programa “Ojos de Mujer”, el próximo 31 de agosto.

Cifuentes, quien lleva la bandera del activismo trans en Colombia, conversó con “Crítica” sobres su participación en el mencionado programa que será transmitido por la cadena E! ENTERTAINMENT.

La modelo, nacida en Estados Unidos, pero radicada en Medellín, comentó que durante su intervención habrá de todo, pero en especial hablará del panorama trans en Latinoamérica.

"Vamos a ver una conversación de chicas para chicas, temas muy interesantes... la verdad son temas de la realidad y donde se habló del activismo trans y todas las situaciones que hay en ese momento, más en Estados Unidos... Para mí es honor que me inviten a estos programas y poder levantar la voz, no tiene precio", manifestó la famosa.

Por otro lado, confesó que su camino no ha sido fácil, pues se tuvo que enfrentar muy joven a las críticas, pero poco a poco ha trabajado para que estas no le afecten.

“Este camino ha sido muy difícil y han habido muchas críticas y no es un secreto que para las personas trans, socialmente, hay todavía un camino y muchas barreras que armar, entonces creo que es exponer esas temáticas... Al exponerme he recibido muchas críticas, era mucha más chica cuando empezó esa exposición y la verdad no estaba preparada y me destruyó, y ahora soy una persona más fuerte que se ha levantado, que sí se puede tener una carrera y se puede tomar una carrera”, manifestó la actriz.

En tanto, comentó que llegar al máximo certamen de belleza es uno de sus sueños más grandes: “Qué nervios es algo que he visualizado, y es muy posible y si pasa lo voy hacer con mucho amor, respeto y prepararme muy bien y sobre todo dar mensaje muy fuerte de la belleza de la mujer”.

Mara llegó a la fama tras su participación en el “reality” “La Agencia: batalla de modelos. Donde su belleza y carisma le permitió ganarse cariño de los espectadores y también las críticas por ser transgénero. Actualmente es una de las modelos más importantes de Colombia y América Latina.

Ella insta a los jóvenes a tener más empatía con lo que se dice en las redes sociales, porque se sabe qué le pasa a esa otra persona o cómo está su salud mental. "A los padres que tengan más compresión con sus hijos, que tengan amor, y a los hijos que le hablen con respeto".

