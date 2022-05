Marc anda fino y gozando de la vida tras la jodida de espalda

El cantante Marc Anthony, de 53 años, está en el ojo de la tormenta debido al aparente accidente que sufrió en Panamá minutos antes de dar un show. Aunque todavía no se saben los detalles, el artista se lesionó su espalda en el camerino y como consecuencia debió cancelar la presentación.

Tras este hecho, ya se sabe que el famoso se fue para Miami y posteriormete brindó detalles de su recuperación . "Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", dijo.

"Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando. Me siento.. no se puede decir mejor, pero estamos en ésa. Regresaré pronto, para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa muy fuerte para mí porque yo no soy gente de cancelar, no tengo historia de eso", agregó Marc Anthony mientras estaba en reposo.

Luego de eso surgieron especulaciones, esto debido a que salió a relucir un video en el que se le puede ver parqueando fino en un yate por Miami, sin embargo, luego se mencionó que el video no era reciente.

El fin de semana su pollita, Nadia Ferreira, mostró en sus stories de instagram, ante sus casi dos millones de seguidores de todas las latitudes, las imágenes en las que se ve al cantante trasladarse en un auto junto a ella por las calles de su ciudad.

"Mirándote" escribió Nadia Ferreira junto al video en el que muestra a Marc Anthony sonriente a la vez que mira por la ventanilla del vehículo que lo traslada en su parte trasera.

Esto indica que el cantante tiene el alta médica y de a poco se presta para regresar a sus obligaciones laborales.

En Panamá se preguntan cómo quedó lo del concierto y si el artista volverá este mismo mes para terminar este show.

Marc Anthony recuperado tras su accidente pic.twitter.com/prwL4q93Nx — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 9, 2022

