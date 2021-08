Marie: ‘Voy a querer mi cuerpo como está en este momento’

La expresentadora de televisión Marie McGrath dijo estar muy feliz por el gran avance que ha tenido a nivel de crecimiento personal, en amarse tal como es, sin importar las opiniones de los demás.

Y es que la bloguera, amante de los colores, decidió y se atrevió a salir a la calle con ropa de hacer ejercicio, y es que usualmente ella no utiliza ropa ajustada o que muestre mucha piel por miedo a recibir piropos por las avenidas del país.

Publicidad

“Lo logré amigos, salí con ropa de hacer ejercicios, sé que no parece la gran cosa. Para mí es un gran avance hacerlo, pues a mí no me gusta que me acosen en la calle o me griten cosas en la calle, evito ponerme ropa ajustada para que no me digan cosas asquerosas”, manifestó la famosa.

Marie sabe muy bien que muchas mujeres se sentirán identificadas con ella, por lo que compartió su experiencia.

“Muchas veces cuando me pongo ropa ajustada me sale esa voz: tu cuerpo debería estar más así, cómo te atreves a salir así... a veces trata de hacerme sentir mal por no tener mi cuerpo más tonificado”, expresó McGrath, quien prepara todo para su boda.

Por otro lado, la creadora de contenido señaló que se habló a sí misma y se dijo que no se va a limitar y amar su cuerpo.

“Me dije voy a querer mi cuerpo como está en este momento, no me voy a limitar de que me puede poner o no por mi cuerpo o por lo que la gente me diga en la calle”, sentenció la famosa.

Por último, añadió que esta decisión significa un gran avance para su crecimiento personal.

“Estoy feliz de lo que he logrado, crecer en términos de aprender a quererme tal como soy en este momento. Todavía me queda mucho por trabajar en mi misma, pero trato de celebrar mis pequeños logros como el de hoy”, indicó la expresentadora.