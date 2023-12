Marisela Moreno ‘De esta también salgo’

La exmiss y comunicadora social, Marisela Moreno, sufrió el domingo un accidente en su moto que la dejó con cinco costillas rotas y hospitaliza; ella confía que de esta también saldrá triunfadora como la guerrera que es.

Desde la cama del hospital, en semi intensivo, confesó lo sucedido, aunque destacó que no se acuerda de nada, a ella le contaron los que vieron. La famosa tiene cinco costillas rotas y la clavícula derecha.

“El domingo tuve un accidente en la moto que hace rato no manejaba, ya que mi auto anda descompuesto porque las piezas vienen muy despacio y no he logrado ingresar al taller, y se me ocurrió la gran idea de volver a andar en moto, y rauda y veloz me fui al gym, y llegando tuve un accidente en la moto, de verdad que si me preguntan ¿cómo fue?, no recuerdo nada; los que vieron me dicen que perdí el control en un resalto”, escribió junto al video que compartió con subtitulo “De esta también salgo”.

En tanto, contó que al llegar al hospital fue recibida por su madre, así que sabía que todo iba a estar bien. Además, aseguró que saldrá victoriosa de esta, pues en octubre también tuvo un accidente múltiple.

“Lo bueno es que de esta también salgo triunfante, porque sé que con sus oraciones llegaré a puerto y me pararé bonito. Les quiero mucho", sentenció.

