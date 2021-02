Martinelli, dispuesto a dar golpes por Liza

El expresidente Ricardo Martinelli está dispuesto a enfrentar a puños a todo aquel que le falte el respeto a la modelo panameña Liza Hernández.

“Yo apoyo a mi amiga @lizahernadez23. Además de excelente persona y de buen corazón es una embajadora del país ante el mundo”, dijo ayer el exgobernante en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Añadió: “Lamento que haya algunos que se quieran aprovechar de su nobleza y estoy seguro de que no solo yo, sino 2 millones de panameños estamos dispuestos a enfrentarnos a puños contra quien sea si la ofenden o mancillan su nombre, por el solo hecho de ser mujer”.

La reacción de Martinelli se da luego del escándalo causado por un comentario del excampeón mundial Floyd Mayweather a Liza en su cuenta de la red social Instagram, la noche del miércoles.

“Todo lo que suena bien reemplazable y repetible, pero puedo foll...te cuando quiera. @lizahernandez23 dime que estoy mintiendo”, fue el comentario de Floyd que causó el revuelo, esto, en respuesta a la publicación de La Doradita, donde se le veía con una sensual lencería y la siguiente frase “Tal vez soy reemplazable, pero jamás repetible y allí está la diferencia”.

A lo que ella respondió “No bebé, para ti no soy reemplazable por eso no puedes olvidarme, sigue intentando”. Unos minutos después, luego de que muchos seguidores calificarán como una falta de respeto las palabras de Mayweather, este se disculpó “Solo bromeaba. No quise hacer daño ni faltarle el respeto”.

Por otro lado, Hernández, quien agradeció las palabras de Martinelli, manifestó que un mal comentario de alguien no la puede lastimar, y que al final ella ganó.

“Gracias siempre he sabido que eres un gran amigo (Martinelli) y una excelente persona por eso es que todos los panameños te queremos. Un mal comentario de alguien que no puede controlarme no me hiere. Cuando alguien se cree que puede tenerlo todo no puede superarte, créeme que yo fui quien ganó”, sentenció.