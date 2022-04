Mckoy cabreado con la huelga de fútbol; muchos andan limpios

El conocido DJ Mckoy expresó su molestia por todo el problemón que hay con la huelga de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, afirmando que muchas de sus amistades no pasan por un buen momento, además, que este tema los afectara y no cobrarán ningún centavo.

"No estoy de acuerdo con lo que pasa con el fútbol panameño, para mí no es correcto. No estoy hablando de los jugadores, tampoco de la LPF. No estoy de acuerdo con la huelga de los deportivos. Ayer estaba esperando y no hubo juegos. Los directivos están presionando a los dueños, los dirigentes piden más y más para nada", dijo.

Recalca: "No han negociado nada, están exigiendo más. No estamos en México o Europa. Como 400 jugadores se van a quedar sin cobrar. Hay muchas opciones para no afectar a nadie. Conozco a rantan de jugadores que no van a cobrar nada, siéntense y negocien, le están haciendo daño al deporte a Panamá".

El famoso asegura que una cosa es ver los partidos, no tener relación con el tema, pero otra es que la familia de muchos dependa de eso y por este tema no tendrán como llevar el pan a su casa.

