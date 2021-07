Michelle Simons también tuvo COVID-19, pero fue muy leve

La presentadora de “Tu Mañana”, Michelle Simons, reveló que mientras cuidaba a dos de sus hijas, que estuvieron con COVID-19, hace algunos días, también se contagió del virus.

La declaración de Simons se da luego que sus seguidores le preguntaron si también le había dado el virus, pues la presentadora guardó cuarentena con una de sus hijas.

Publicidad

“La gente está confundida, me preguntan si me dio, yo lo dije en Tu Mañana, que sí, estaba vacunada y me dio bastante leve, pensamos que no, porque estaba aislada, sabía que era un riesgo porque decidí cuidar a mi hija”, dijo Michelle en las historias de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la famosa mencionó que como muchos saben ella se colocó la vacuna Johnson & Johnson, la cual consta de una sola dosis, en el mes de mayo, en Estados Unidos.

Recomendó no bajar la guardia y que a pesar de colocarse la vacuna, las personas deben seguir cuidándose.

“La verdad que si usted se vacuna usted se puede contagiar, pero protege de la hospitalización”, manifestó la presentadora de “Tu Mañana”.

En tanto, Michelle se mostró contenta ya que puedo recobrar el gusto por lo salado, lo que le da es miedo que lo demás le tomé más tiempo, esto al escuchar las experiencias de aquellos que les dio COVID-19 y les demoró más de seis meses volver a la normalidad.

“Estoy recobrando el gusto poco a poco, ayer pude sentir lo salado y lo dulce no... hay muchas gentes que dicen que le costó seis meses recobrar el gusto”, señaló.

Cabe destacar que Michelle y Ramiro Hernández regresaron al programa, hace unos días, tras cumplir sus días de cuarentena establecida por el Ministerio de Salud (Minsa).