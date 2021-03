Molestia e indignación por celebración

Indignados y molestos, así están cientos de panameños, entre ellos artistas, DJ y dueños de discotecas, después el evento que realizaron las autoridades gubernamentales la noche del miércoles, celebrando el primer año del plan solidario, en donde hubo artista invitado, gran cantidad de personas, quienes hasta tuvieron oportunidad para bailar.

La molestia de los artistas es que el bloque 6, el que comprende actividades bailables, todavía sigue sin fecha para su reactivación, lo que los tiene sin poder generar ingresos para sus hogares.

El tipiquero Jorge Gómez expresó que ver el video le daba coraje, porque él, el pasado viernes, tuvo un toque virtual en Chiriquí, el cual fue detenido, segú la jueza de paz, había mucha gente. “Yo no veo por qué nosotros los músicos no podemos tocar en un casino, por ejemplo, en una fiesta privada... da rabia porque los bancos no dejan de molestar, los seguros de los carros hay que estar pagándolos, entonces de a dónde sino tenemos entrada, más de un año sin trabajar... nosotros comemos también, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, yo no veo por qué yo no pueda tocar en una fiesta privada”, detalló Balbinín.

Otro que no se quedó callado fue Jhonathan Chávez, dejando claro que no era por Osvaldo Ayala, porque si a él lo hubieses llamado, también iba a ganarse el toque, pero lo que le da tristeza es ver como a unos sí y a otros no le permiten hacer eventos. “¿Cuántas personas están ahí, máximo 10 como dice el Minsa?, ¿hay distanciamiento?”, preguntó el tipiquero.

Mientras que Kathy Phillips alegó que el bloque 6 solo quiere trabajar, y pidió que ya dejen de vernos la cara de payasos. “Hemos hecho protestas, caravanas, propuestas SERIAS PARA HACER EVENTOS RESPONSABLEMENTE POR UN AÑO ENTERO que simplemente ignoran, pero se baila pega’o en Atlapa, ¿EN SERIO?”, manifestó Kathy, haciéndose la pregunta del millón ¿qué es lo que celebran?.