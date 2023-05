Mr Fox lanza plena: 'El gobierno no me deja fumar mi quenque"

El cantante Miguel Ángel Tesis, conocido como Mr Fox sacó una plena en sus redes sociales en la que muestra su molestia y se expresa todo lo que siente por ser detenido semanas atrás. El ritmo y letra es la del tema de Negro Jetro "Exitao y Sulfurao".

Como sabrán el famoso fue multado con $300 dólares, esto tras una audiencia en Colón, luego que fuera detenido en el puesto policial de Batería 35 en Colón, en posesión de una sustancia ilícita el fin de semana.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Pedro Pascal triunfa en los premios juveniles MTV Movie & TV Awards

En ese momento a abogada Sheila Warton, indicó que la liberación del cantante se basó en el artículo 320 del Código Penal y se le aplicó la multa por ser algo de consumo propio.

A su salida de la audiencia aseguró que desde los 16 años viene consumiendo y se considera un adicto.

"El gobierno no me deja fumar mi quenque, una sofocación y la persecución, si yo tengo mi consumo, cuál es la aguebazón. Yo voy a fumar si estoy aburrido, si estoy alegre voy a fumar. Soy mariguanero, yo lo consumo. Cuál es la pendejada de estar jodiendo. Yo tengo mi canyac", dice parte de la letra, con un toque de música mexicana.

"¡Wala! Estoy bien cabreado, se van a la chingada, no mames guey. ¿Cuándo la van a legalizar? Hasta me llevan a prisión, ustedes me quieren llevar por una pendejada", recalca.

La vez pasada al salir de su audiencia afirmó que era un adicto y le pidió a los jóvenes no consumir esta droga.

Contenido Premium: 0