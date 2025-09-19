Show - 19/9/25 - 08:22 PM

Mr Jozue & Banda celebran acústico de Sech

 

Por: Redacción / Crítica -

A siete años del primer acústico de Sech en Panamá, Mr Jozue & Banda celebran la fecha con un cover especial que revive aquel momento histórico para la escena musical local.

La grabación se realizó en Rock and Folk, en la ciudad de Panamá, y reunió a un equipo de talento nacional: Tonidrums en la batería (hermano mayor de Sech), Israel en la guitarra, Deue en el bajo, Roko en los teclados, Kalel en monitores, además de Arturo e Iker en audiovisual y Rafa como ingeniero de sonido.

Este lanzamiento marca el Volumen 1 de una serie de covers que la agrupación planea continuar, reinterpretando música de distintos artistas como parte de un homenaje vivo a la trayectoria musical panameña e internacional.


 

 Septiembre 19, 2025
