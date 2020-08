Muere a los 43 años Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther"

El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe "Black Panther" en las películas de Marvel, murió a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon, informaron sus representantes.

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016", detallaron en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública y que ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, donde se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en "42" (2013) y James Brown "Get on Up" (2014).

Boseman, nacido en Carolina del Sur, EE.UU., en 1976, murió en su residencia de Los Ángeles junto a su esposa y familia, indicó un escrito publicado en sus redes sociales que descubrió por primera vez que Boseman recibía tratamiento de la enfermedad al tiempo que trabajaba frente a las cámaras.

"Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Desde 'Marshall' hasta 'Da 5 Bloods', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia", añadió.

El comunicado indicó que para el actor dar vida al rey T'Challa en "Black Panther" fue "el honor de su carrera".

Boseman interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.

Además, la factoría cinematográfica había confirmado que la película centrada en su personaje, "Black Panther", tendría una secuela cuya producción estaba prevista para el año que viene.

Además de su participación clave en Marvel, Boseman encarnó en la gran pantalla a figuras emblemáticas de la historia afroamericana como el deportista Jackie Robinson en "42" (2013) y el músico James Brown "Get on Up" (2014).

Asimismo, participó en "Da 5 Bloods", del cineasta Spike Lee, reconocido por su compromiso con la comunidad negra en Estados Unidos.