Muerte de su padre le ayuda a cambiar algunos aspectos de su vida

Elisama volvió a conectarse con sus seguidores tras la muerte de su padre; en sus historias de Instagram agradeció a sus seguidores por acompañarla en este momento tan difícil que pasa, y por el cual solo busca un poco de paz y alegría que actualmente le hace mucha falta en su día a día.

La cantante afirmó estar mucho mejor, pues la muerte de su padre, la cual fue repentina, le sirvió para analizar muchos aspectos en su vida, los que desea mejorar. “Me siento mucho mejor, analicé muchas cosas, todo esto de la cuarentena y lo que me pasó a mi en mi vida familia, me ha hecho reflexionar y pensar en muchas cosas que tengo que cambiar, enfocarme en las cosas positivas hacer lo que quiero, cuando quiera, porque la vida es muy corta y a veces pasan cosas que simplemente te caen de sorpresa y te hacen despertar de ese ‘mood’ que tenía”, manifestó la intérprete de “A mi no me gusta el reguetón”.

Según Elisama, está trabajando en ella y está agradecida por el apoyo que le dieron en redes, por ello estará más conectada, tanto musical como mentalmente. “Estoy muy agradecida con esta familia y voy a tratar de simplemente encontrarme... Ahora más quiero estar conectada con ustedes en redes, porque ahorita mismo estoy tratando de buscar felicidad, y ustedes me dan felicidad, solamente estoy tratando de buscar paz y hacer todo lo que me brinde alegría, porque necesito estar fuerte, gracias por estar en este proceso”, concluyó Elisama, quien hace poco lanzó un tema junto a Joey Montana y Juan Magan.