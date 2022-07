Mujer mayor llora tras recibir los boletos para ver a Bad Bunny

El cantante Bad Bunny arrancó con todo su gira de presentaciones y muchos seguidores están haciendo lo que pueden para verlo, al punto que han habido estafas y en otros casos hacen lo que sea para obtener un boleto.

Sin embargo, un caso que está dando que hablar es el de una señora que quería verlo como fuera al punto que ha llorado al momento que se le cumplió su sueño.

Entre sus millones de fans, se encuentra una señora que recibió como regalo unos boletos para ver al cantante en vivo, situación que la emocionó hasta las lágrimas. Lo anterior quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

Un video subido a TikTok, que posteriormente fue compartido en Twitter, muestra a una señora que recibe un sobre color rojo de parte de su hija, que es quien le obsequió los boletos. Ella le pide que abra el presente y la señora encuentra una tarjeta con la imagen del ‘Conejo Malo’.

“Este es un presente de mí para ti. ¿Quién es él? –refiriéndose a la imagen de Bad Bunny que venía en la tarjeta–”, dijo la joven, quien estaba grabando el momento. “Mi Bad Bunny”, contestó su madre, con un semblante de extrañeza.

La señora abrió la tarjeta y la leyó, de inmediato se dio cuenta de que se trataba de un par de entradas para ver a Bad Bunny en vivo, situación que provocó aparente emoción por parte de la señora, quien pidió que le leyeran de nueva cuenta el contenido del sobre pues no creía lo que había visto.

Cuando entendió que iría a corear las canciones del artista a uno de sus shows, la madre de la joven comenzó a llorar de emoción, y mencionó que pensaba que nunca vería a Benito Martínez, nombre real del cantante.

“Oh my good… really? Yo decía ‘me voy a morir y no voy a ver a mi Bad Bunny’”, expresó la señora en el clip que ya se hizo viral en redes sociales y ha provocado diversos comentarios entre los internautas.

this reaction broke my heart!! Can't wait for the World Hottest Tour to Kick OFFpic.twitter.com/AEewewozvE —BadBunnyTour(@tourbadbunny) July 22, 2022

