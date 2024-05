Jenny Cleghorn, mejor conocido como La Medium, afirmó que el presidente electo, José Raúl Mulino, le calló la boca.

Antes de las elecciones ella predijo que Mulino sería el nuevo presidente de Panamá, según lo que le comunicaron sus seres de luz, ella tenía sus dudas, pero al verlo dar su discurso al presentar su gabinete le ha callado la boca.

“Tengo que decirles algo, aunque yo no estaba muy contenta de que los seres de luz me dijeran que José Raúl Mulino iba a ganar la presidencia de mi país, tengo que decirles que me calló la boca, el man en la presentación del gabinete, la cual he visto dos veces, se pone los lentes para leer y luego se los quita, pero cuando el man se quita los lentes, empieza a hablar sin leer de una manera tan orgánica, tan pausada, tan respetuosa, inteligente, seria, tan bien hablado...”

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio