Mussetta frentea a Sexy Nay: 'De mis cuatro globos te voy a responder'

"Te pegaste Sexy Nay en el 2052, ahora si me senté, Anyuri te pusiste ropa decente. Bueno señora Sexy Nay. de mis cuatros globos te voy a responder, porque tienes hambre de que te dejen de ignorar. Zuany te ignoró, Anyuri te ignoró, pero a mí me encanta responder. Cuál es tu frustración señora. Sabes por qué te voy responder, primero porque no no te prestan atención y segundo porque mencionaste a mis hijos", dijo Mussetta.

"De mis hijos no puedes hablar, cuando te fuiste a cumplir tu sueño americano y dejaste siete años sola a tus hijas. A los 17 cuando estaba estudiando, pero tú estabas jugando con miembros. No me interesa tu vida. No eres la única idio..a. Te conozco por todo el show que estás haciendo. Supuestamente no estás en contra de las operaciones. No ando peleando en el Instagram de nadie. Deja a mis hijos, cuando no viajan conmigo tienen nana 24 horas o está mi mamá", destacó.

Según Mussetta, puede justificar su apoyo a muchas mujeres en esta pandemia y nadie le puede echar en cara que eso sea fals.

"Yo tengo las tetas más grandes porque tengo espalda para aguantarla. Después de cuatro años estás sentida por algo que pasó. No vengas con eso, no te falté el respeto y solo busque el significado de mosquito. No entendí. Porque tienes que hablar de los hijos de uno. Yo era modelo, era azafata, cada quién en lo suyo. Me acabo de sentar solo para responderte. Y quiero que desmientas que soy bruja, fumando tabaco, cuándo me has visto en brujería", adviritó.

La dueña de los salones de belleza más conocida en Panamá le dijo de todo, al punto que la mandó a bañarse, repellar baños y seguir con su música sin necesidad de mencionarla a ella o sus amistades.