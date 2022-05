¡Nada de chaparritas! Miss Universo Panamá envuelto en polémicas

Tremenda polémica se ha destado otra vez en torno a la Organización Miss Universo Panamá, debido a un tema de estatura y supuesta discrimación por una de las chicas que había participado en el Señorita Panamá del 2021.

Valeria Murillo, modelo, y que stuvo el año pasado con la franquicia anterior, afirma que esto le ha incomodado mucho.

"Yo quiero entender cómo una organización que está alineada a los estatutos de Miss Universo pide ¿estatura mínima? Básicamente es discriminación porque una mujer no sea alta (1.70) no quiere decir que no tenga lo que se requiere para ir al MU. Caso Miss Australia 2020, 1.60", dijo por Instagram

La joven expresó su sentir por este tema y espera que este "atraso" se cambie a futuro, debido a que es ua clara discriminación.

Respecto a este tema la organización no se ha referido y solamente han dicho que el próximo 25 de mayo, a las 2:00 p.m., se dará a conocer a la representante para el concurso internacional.

